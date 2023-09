ES é o estado com maior número de igrejas evangélicas do país

No Espírito Santo, existe uma igreja evangélica para cada grupo de 1.250 habitantes. Segundo pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole, a Região Sudeste abriga o maior número de evangélicos no país.

Uma pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole (CEM-Cepid/Fapesp) mostrou que o Espírito Santo é o estado com maior concentração de igrejas evangélicas do país. Em 2019, o estado tinha 93 templos religiosos evangélicos por 100 mil habitantes, a maior em todo o território nacional, o que significa que existe aproximadamente uma Igreja evangélica para cada 1.250 moradores do estado. Segundo especialistas, esse aumento confirma uma transição religiosa no país.

De acordo com o doutor em ciências da religião da Universidade Metodista de São Paulo, Edebrande Cavalieri, vários fatores fazem com que o público evangélico venha crescendo ao longo dos anos, não só no estado, mas também em todo o país.

“Em primeiro lugar, as igrejas evangélicas implementaram um trabalho de penetração nas regiões mais afastadas, nas periferias. E era onde a igreja católica era muito forte na década de 1970, 1980, até 1990, com as comunidades eclesiais de base. Hoje, também existe uma maior facilidade para as pessoas criarem igrejas. Do ponto de vista burocrático, a criação de uma igreja é muito mais fácil do que você criar uma microempresa”, pontuou Edebrande.

De acordo com a pesquisa, a Região Sudeste abriga o maior número de evangélicos no país, em contraste com a Região Nordeste. Mas o segmento religioso vem avançando em todas as regiões nas últimas duas décadas, sobretudo no Norte e Centro-Oeste.

O Centro de Estudos da Metrópole (CEM) é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDS), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP).

Em 2019, último ano da série analisada, foram abertas 6.356 Igrejas evangélicas no Brasil, uma média de 17 novos templos por dia. No topo da lista de estados com maior número de igrejas evangélicas, Edebrande também apontou que o número de padres não aumentou, mas o número de pastores sim.

“O número de pastores aumentou absurdamente, é muito rápido e muito fácil você ordenar pastores. As igrejas evangélicas tiveram muito mais dinâmica pastoral, então cada comunidade tem um pastor, o que não acontece com a igreja católica. Com isso, o povo nas periferias consegue sentir que está tendo um atendimento às necessidades imediatas, exatamente onde o estado está mais ausente de políticas públicas, é onde o pastor fala que é possível resolver”, comentou o doutor em Ciências da Religião.

Em 2019, os cinco estados com maior número de Igrejas evangélicas por 100 mil habitantes eram:

Espírito Santo

Rio de Janeiro

Mato Grosso do Sul

Rondônia

São Paulo