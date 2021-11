ES deve ter frente fria e mais chuva ao longo desta semana

O fim de semana foi de tempo instável na maior parte do Espírito Santo, com chuva, sol forte e até temporal com muita ventantia e granizo em algumas localidades capixabas. Nos últimos dias de novembro e primeiros dias de dezembro, a previsão é de que a situação seja parecida.

Segundo o Incaper, nesta segunda-feira (29), a instabilidade perde força no Espírito Santo. Há previsão de chuva rápida apenas no litoral norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Poucas nuvens e calor nas demais áreas do Estado, sem expectativa de chuva. O vento sopra de moderada a forte intensidade no trecho litorâneo.