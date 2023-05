ES confirma em Nova Venécia mais um caso de gripe aviária

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA/SP), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou a testagem positiva para a doença; é a quarta ave com a doença no ES

Mais um caso de gripe aviária foi confirmado em uma ave silvestre na tarde deste sábado (20). Ela é da espécie trinta-réis-real e apresentou teste positivo para o vírus da influenza aviária (H5N1). O animal havia sido encontrado na zona rural de Nova Venécia. Como a ocorrência foi em área não litorânea, a ação de vigilância será ampliada também para os municípios vizinhos: São Gabriel da Palha e Águia Branca.

A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), por meio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf/ES), informa que o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA/SP), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), confirmou a testagem positiva para a doença.

A ave já tinha sido sacrificada, junto com outras três que foram identificadas com sintomas da doença no litoral e na região Norte. Elas são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando.

A previsão é de que na próxima semana sejam liberados os resultados dos exames das outras três amostras de aves silvestres suspeitas encaminhadas ao LFDA/SP.

Uma equipe do Idaf está de plantão neste final de semana monitorando as novas notificações e atuando nos casos suspeitos.

+ ES investiga 1º caso suspeito de gripe aviária em humano no país

Das quatro aves que apresentaram os sintomas da doença, três delas estavam em áreas do litoral: em Itapemirim, no Sul do Estado; na Enseada do Suá, em Vitória; e em Regência, litoral de Linhares. A quarta, que teve a doença confirmada, foi encontrada em Nova Venécia, no Norte do Estado.

Elas foram achadas vivas pela equipe do monitoramento de praias e pela Polícia Ambiental, mas tiveram de ser sacrificadas devido à doença. Foram recolhidas amostras e enviadas para análise e confirmação da possível infecção pelo vírus H5N1.