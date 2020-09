ES chega a 3.204 mortes e 112.827 casos confirmados de Covid-19

.

Com o início de setembro e da campanha de conscientização para a prevenção do suicídio, por meio do “Setembro Amarelo”, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, administrado pelo Instituto Gnosis, irá realizar ao longo de todo o mês ações voltadas à valorização da vida e prevenção do suicídio.

O Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do hospital vai promover a iniciativa, por meio de um painel com mensagens de conscientização, dicas de alimentos que contribuem para o bem-estar e a distribuição de laços amarelos para colaboradores.

Será disponibilizada ainda uma urna com a pergunta: “Como você está se sentindo hoje?”. A urna servirá como forma de o colaborador depositar sua resposta à pergunta e, caso manifeste a vontade de ser acolhido ou a demanda seja identificada, ele será direcionado ao serviço interno de Apoio Psicológico, que já funciona desde o início da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). A urna será fechada a fim de manter sigilo, colocada em local discreto e somente a equipe da Psicologia do hospital terá acesso às informações.

“Precisamos conscientizar a todos sobre a importância de pedir ajuda nos momentos em que encontramos dificuldades na vida. Todos podem promover a escuta ativa por meio de um diálogo aberto, respeitoso e sem julgamentos. Demonstrar empatia, oferecer o apoio emocional, assim como a ajuda de um profissional nesses momentos, são meios de auxiliar a dor que o outro sente e que é única. O problema pode ser parecido, mas a dor sempre será sentida de forma singular”, explicou a psicóloga Daniela Maciel, presidente do GTH do Himaba.

Para a enfermeira Raquel Meneghel Schwanz, vice-presidente do GTH, a ideia é mostrar ao profissional que “ele não está sozinho”. “Queremos, por meio do Setembro Amarelo, disponibilizar apoio ao colega de trabalho. Podemos ajudar um ao outro na caminhada da vida. Você não está sozinho”, disse.

O “Setembro Amarelo” é uma campanha brasileira de prevenção do suicídio, iniciada em 2015. O mês foi escolhido porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

O Himaba

Mantido pelo Governo do Estado, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, é administrado desde o dia 6 de novembro de 2019, pelo Instituto Gnosis, por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).

