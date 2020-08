ES chega a 3.068 mortes e 107.191 casos confirmados de Covid-19

.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), publica, nesta quarta-feira (26), o edital para contratação das obras do Trevo de Carapina. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, nesta terça-feira (25). O investimento total nas obras será de R$ 130.445.729,11.

As obras do Trevo de Carapina são uma das prioridades do Governo do Estado na área da Mobilidade e serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em que a empresa fica responsável pela execução dos projetos básico e executivo, além das obras. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de dois anos.

“Uma obra importante para quem necessita fazer a ligação entre as cidades de Serra e Vitória. Um investimento de R$ 130 milhões, recurso que está garantido desde a minha primeira administração. No entanto, a disputa entre as empresas pode diminuir esse valor. Esta obra vai do Viaduto de Carapina até o antigo aeroporto, que terá a reta alargada. A empresa que vencer a licitação pode escolher entre construir um túnel ou um viaduto. Será uma obra importante de mobilidade para a Região Metropolitana”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou a importância dessas obras. “Iniciamos a obra do Portal do Príncipe e estamos licitando as obras de ampliação da Terceira Ponte. Agora damos início a contratação de mais uma obra importante para a melhoria da mobilidade, trazendo também um conceito mais humanizado de melhorias para além das melhorias viárias”, disse.

Entre as intervenções previstas, o trecho da BR-101 (Reta do Aeroporto) passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à rodovia do contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão hoje existente.

Além disso, a região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias. A abertura das propostas será realizada no dia 22 de setembro e o edital completo estará disponível no site da Semobi a partir desta quarta-feira (26).

