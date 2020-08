ES chega a 2.698 mortes e 89.923 casos confirmados de Covid-19

Por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), pela primeira vez, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) irá realizar uma audiência pública virtual para debater o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresentado para implantação de atividade de silvicultura nas Fazendas São Joaquim da Água Preta e Dourada Una, localizadas no município de Conceição da Barra. O debate será na próxima quinta-feira (13), às 18h.

Na ocasião, serão apresentadas à população as análises dos possíveis impactos previstos em função da atividade que a empresa Suzano S/A pretende executar no município. Todos os participantes poderão esclarecer dúvidas e contribuir com sugestões. As manifestações realizadas serão consideradas pelo Idaf durante a análise do EIA, documento que irá nortear a elaboração do parecer técnico sobre o empreendimento.

Para participar, o interessado deve fazer a sua inscrição pelo site www.audienciapublicavirtual.com.br. Após a inscrição, o participante recebe o acesso a plataforma on-line Zoom, onde poderá participar através de videoconferência com manifestação oral. As perguntas e dúvidas também poderão ser enviadas pelos participantes através do site, mas apenas durante a realização da audiência pública virtual. Para quem quiser apenas assistir à audiência pública, ela também será transmita ao vivo pelo canal do YouTube do Idaf.

Em caso de dúvidas, o site dispõe de um tutorial de acesso com o passo a passo para o participante, e o telefone 0800 042 0592 estará disponível para atendimento, de 8h às 18h.

Serviço:

Audiência Pública para debater o Estudo de Impacto Ambiental para atividade de silvicultura.

Data: 13 de agosto (quinta-feira).

Horário: às 18h.

Inscrições e demais informações: www.audienciapublicavirtual.com.br

Contato em caso de dúvidas: 0800 042 0592

