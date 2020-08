ES chega a 2.565 mortes e 83.814 casos confirmados de Covid-19

.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), realiza, nesta segunda-feira (03), a assinatura da Ordem de Serviço para reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aristóbulo Barbosa Leão e da reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Francisco Alves Mendes, localizadas no município de Serra.

A solenidade virtual também marca a entrega das obras de modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Manguinhos e de implantação de novas redes coletoras de esgoto em dez bairros do município. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado e do governador Renato Casagrande, às 9 horas.

Serviço:

Entrega de obras da Cesan e Assinatura da Ordem de Serviço para obras em escolas da Serra

Dia: 03/08 (segunda-feira)

Horário: 9 horas

O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Governo do Estado (http://linktr.ee/GovernoES) e do governador Renato Casagrande (https://www.youtube.com/channel/UCsnJffzW5Wu9aNLzk7HtDSQ).

