ES chega a 2.437 mortes e 78.180 casos confirmados de Covid-19

O Espírito Santo registrou, até esta segunda-feira (27), 2.437 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados chegou a 78.180. O índice de letalidade da doença no Estado é de 3,12%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19, do Governo do Estado.

Na comparação com os dados divulgados neste domingo (26), o aumento é de 26 mortes e 979 novos casos da doença.

As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes e casos aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período.

Até o momento, 60.040 pessoas estão curadas e 163.961 testes foram feitos. Além disso, há 82.066 casos suspeitos e outros 71.953 foram descartados.

Vale ressaltar que a confirmação de casos é lançada no sistema utilizado pelo Governo do ES no dia referente à coleta da amostra do paciente, enquanto a divulgação para o público externo ocorre apenas no dia que sai o resultado positivo para a doença.