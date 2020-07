ES chega a 2.096 mortes e 66.352 casos confirmados de Covid-19

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) realizou, nessa segunda-feira (13), a entrega de doações de livros técnicos para a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente da Prefeitura de Aimorés, em Minas Gerais. A ação tem como objetivo proporcionar aos agricultores do município acesso às tecnologias e pesquisas desenvolvidas pelo Instituto, a fim de que o conhecimento seja colocado em prática em suas propriedades.

Foram cerca de 40 publicações doadas, entre livros, folder e mapas com temas diversificados sobre café arábica e conilon, fruticultura, agricultura orgânica e meio ambiente. O material está disponibilizado na Biblioteca Técnica Rural, um espaço criado pela Secretaria de Agricultura do município mineiro, onde o agricultor pode realizar a leitura ou pegar o livro emprestado. Para a locação, o produtor deve fazer um cadastro com seus dados no local e permanecer com o material pelo período de sete dias, com possibilidade de renovação ao final do sétimo dia.

A doação dos livros e materiais é uma ação que faz parte do projeto “Sementes do Conhecimento”, promovido pela Biblioteca Rui Tendinha do Incaper, com objetivo de levar o acesso à leitura, disseminar informações e conhecimentos desenvolvidos pelo Instituto. O projeto já doou cerca de 6.500 kits de publicações técnicas, como livros e cartilhas do Incaper para mais de 60 instituições e comunidades rurais, o que possibilitou acesso a agricultores de outros estados, como foi o caso da doação realizada para Aimorés (MG).

O projeto “Sementes do Conhecimento” recebeu o pedido de doação das publicações do secretário de Agricultura de Aimorés Rogério Serrano, que destacou a importância do material para os produtores de Aimorés. “Muita informação, tecnologia e inovação. O produtor rural precisa ter mais acesso a pesquisas e é por isso que lutamos”, disse o secretário.

Para participar da ação ou realizar solicitação dos kits do projeto, as instituições devem entrar em contato com a Biblioteca Rui Tendinha, por meio do e-mail: [email protected].

Texto: Thiago Borges (estagiário)

