ES aumenta o valor máximo para compra de veículos com isenção de ICMS

Pessoas com deficiência no Estado poderão ter isenção parcial do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na hora de comprar veículos novos com valor de até R$ 120 mil. O valor máximo para ter direito ao benefício foi aumentado por meio do decreto nº 5572-R, publicado nesta semana no Diário Oficial do Estado. Antes, o limite era para a aquisição de veículos com valor de venda (já incluídos os impostos) de até R$ 100 mil.