Ervas, Especiarias e Óleos Essenciais na Magia

Lu Fernandes Ervas, Especiarias e leos Essenciais na Magia

Todas as plantas têm algum poder fitoterápico e mágico e não é de hoje que a humanidade sabe disso. Desde a antiguidade ervas são utilizadas em rituais religiosos por suas propriedades mágicas, e quando falo rituais religiosos me refiro a todas as religiões desde o candomblé até o catolicismo.

Primeiro nós temos que entender o que é esse potencial mágico das plantas. Venho trazendo nos artigos anteriores sobre os usos medicinais das plantas através dos óleos essenciais onde a cada dia evoluímos seu estudo científico, mas temos um outro lado vibracional e de propriedades mágicas só podem ser comprovadas pela experiência sensorial e pela fé.

Todas as plantas, assim como nós, possuem, energia mágica, o que difere é que as plantas, assim como pedras e cristais, têm energias atrativas, ou seja, energias que atraem outras energias. Exemplo uma rosa num banho para atrair o amor, o amor não está na rosa, ela apenas tem uma energia que atrai energias necessárias para que o amor aconteça, ela propicia, não o faz.

Podemos usar as ervas mágicas de diversos modos: em poções, banhos, tinturas, incensos, feitiços, rituais… a lista é infinita.

E muitas pessoas perguntam: quais os passos para uma utilização correta das ervas mágicas?

Bem, é mais fácil do que se pode imaginar, claro que cada seita e filosofia religiosa possui a sua própria orientação ou regra, mas para aqueles que se conectam com a espiritualidade livre e querem aproveitar dessa energia, vou ajudar dando umas dicas básicas, porém bem úteis.

Em primeiro lugar é preciso que você pense para qual fim pretende usar as ervas.

Segundo, estudar quais plantas, flores, frutos ou especiarias (sejam em ervas ou óleos essenciais) são direcionadas para a minha necessidade e quais escolherei para usar. Cada planta tem um jeito mais poderoso que a outra de desprender energia e atrair o resultado que se busca,

Terceiro, devo escolher de que forma vou usar; defumação, banhos, óleos mágicas, elixir, pós mágicos entre outros. Dependendo da forma de uso vc já vai determinando também se usará o material seco ou o óleo essencial.

Depois das escolhas e com material em mãos o ideal é fazer uma pré limpeza energética com símbolos de reiki, orações, instrumentos musicais de limpeza, uma oração abençoando, enfim, aquele que mais te conecta.

E por último escolher a Lua e energias mais apropriadas para o que quero atrair e preparar.

Abaixo segue algumas dicas de usos, lembrando que as mesmas vibrações e propriedades das ervas e especiarias serão para os óleos essenciais :

NEGÓCIOS: benjoim, canela, cravos da Ìndia, louro.

ADIVINHAÇÃO: alecrim, anis estrelado, artemísia, canela, freixo, louro, noz-moscada, rosa, sândalo.

FERTILIDADE: carvalho, girassol, mandrágora, noz, papoula, pinho, romã, rosa.

CURA: alecrim, arruda, canela, cardo bento, cravo, eucalipto, freixo, hortelã, lavanda, mirra, naciso, rosa, sálvia, violeta.

AMOR: alecrim, canela, cominho, coentro, jasmim, laranja, lavanda, lírio, manjericão, verbena, violeta.

DINHEIRO: amêndoa, artemísia, brionia, camomila, cravo, jasmim, madressilva, manjericão, menta, trigo.

PROTEÇÃO: alecrim, arruda, boca de leão, artemÌsia, erva doce, freixo, louro, petúnia, verbena, visgo.

PURIFICAÇÃO: açafrão, alfazema, alecrim, aniz, arruda, hortelã, lavanda, limão, louro, mirra, olíbano, sabugueiro, sândalo, sangue de dragão.

Nem todas as ervas podem ser ingeridas, muita atenção nesse aspecto.

Uma forma prática para usá-las atraindo a energia que quer é a criação de patuás simples. Faça a combinação que desejar e coloque em um saquinho preto e costure. Para potencializar seu patuá você pode fazer suas preparações unindo também os cristais e carregue com você.

TEXTO: Lu Fernandes | Terapeuta holística, Aromaterapeuta, Estudiosa do ocultismo e práticas espirituais, Sacerdotisa na Magia Natural e Guardiã nos Círculos de Mulheres.

INSTAGRAM: @terapeutamagica

