Erro médico: homem vai à Justiça após ter o pênis amputado sem necessidade

Um homem acionou a Justiça da Toscana (Itália) após ter o seu pênis amputado em decorrência de um diagnóstico equivocado de tumor maligno.

Um urologista de 30 anos realizou a operação para remover o “tumor” um mês depois de diagnosticar o homem, que se acredita ter 60 anos, com câncer. O paciente não foi identificado.

Relatórios apontam que a operação de remoção do pênis ocorreu sem problemas. Até que uma análise posterior revelou que não havia razão para ela ter ocorrido. A cirurgia ocorreu no Hospital San Donato, em Arezzo, em 13 de novembro de 2018.

A primeira audiência do caso está marcada para 9 de março.

Um caso semelhante foi relatado na França em dezembro do ano passado, depois que uma série de erros resultou na “remoção total” do pênis de um paciente no Hospital Universitário de Nantes. O homem, que teria cerca de 30 anos, disse que a cirurgia o deixou apenas com os testículos e “sem sentir” onde estava seu membro.

“Tenho ódio desse médico que não me ouviu”, disse a vítima não identificada ao jornal local “France Bleu”. “Ele jogou roleta russa comigo!”, acrescentou ele, indignado.