Erro do Apple Watch entrega traição de namorado: “Mensagens sujas”

Influencer compartilhou com os seguidores que descobriu uma traição do seu ex-namorado por conta de uma “brecha” do Apple Watch

Você já descobriu uma infidelidade de alguma forma inusitada? Foi o caso de uma influencer, que ficou por dentro da traição do namorado por conta de uma “brecha” do Apple Watch. Ela viralizou ao dividir a história com os seguidores (assista ao vídeo abaixo).

A tiktoker conta que começou a desconfiar de uma amiga do trabalho do namorado após ver, por acaso, uma notificação de mensagem perguntando se ele gostaria de fazer algo naquela noite. “Meu radar de traição apitou”, disse.

Em outra oportunidade, o infiel deixou o celular no quarto durante o banho, mas, ao checar, percebeu que ele havia excluído todas as últimas mensagens que trocou com a colega.

“Mas ele cometeu o erro crucial de também deixar o Apple Watch no quarto”, afirmou, explicando que, ainda que apagadas do celular, as mensagens levam um tempo até serem apagadas também do Apple Watch, o que possibilitou que ela conseguisse ler tudo. “As mensagens eram sujas”, disse ela, que o confrontou e terminou o relacionamento.

Vídeo: