Erika Schneider usa look de 40 mil reais para desfile em Milão

João Ricardo Januzzi @joaoricardojanuzzi Erika Schneider usa look de 40 mil reais para prestigiar desfile da semana de moda de Milão

Erika Schneider esbanjou beleza e simpatia no Milan Fashion Week, na Itália. A modelo e influenciadora chegou toda poderosa com um vestido estampa animal print e com bastante brilhos para assistir na primeira fila o desfile de Philipp Plein. O look, da própria grife do designer de moda alemão, custou 40 mil reais.

João Ricardo Januzzi @joaoricardojanuzzi Erika Schneider

A ex-bailarina do Faustão prestigiou a Semana da Moda de Milão pela primeira vez a convite da Philipp Plein. Ela conta que sempre desejou este momento. “Desde novinha sou fascinada pelo mundo fashion e isso foi se tornando mais forte quando passei a ser modelo. Sempre quis estar assistindo de perto aos desfiles da Semana da Moda de Milão. Agora tô realizando este sonho”

Na sexta-feira (22), ela participou de um jantar exclusivo da marca. Para a ocasião, a modelo usou um look na cor verde, todo trabalhado no brilho.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher