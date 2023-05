Erdogan é reeleito presidente na Turquia

Reprodução: redes sociais – Presidente da Turquia, Erdogan

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan , venceu as eleições presidenciais no segundo turno. Ele foi reeleito com 52,1% dos votos, à frente do adversário, Kemal Kilicdaroglu, que alcançou 47,8%.

Recep Tayyip Erdogan governa o país desde 2003 e terá mais cinco anos na presidência. Com a vitória, os cidadãos da Turquia foram as ruas comemorar a vitória do presidente em um segundo turno inédito no país. Nas redes sociais, a população do Líbano também comemorou a reeleição de Erdogan.

🇹🇷🤝🏼🇱🇧: População libanesa comemorando a reeleição de Erdogan Beirut, capital do Líbano pic.twitter.com/pBHCiTmspu — ✙ Ukrainu Азов 🇺🇦 🇧🇷 🇵🇹 ꑭꖦ (@Ukraina8648545) May 28, 2023

Quando o resultado foi confirmado, o presidente eleito comemorou nas ruas ao lado da esposa, aliados e apoiadores. Ele também fez um discurso agradecendo os votos.





O presidente eleito votou em Istambul, já o adversário Kilicdaroglu, em Ancara. Ambos votaram acompanhadas das esposas por volta das 12h (6h – horário de Brasília). A eleição foi bastante polarizada.





Dinheiro para apoiadores

Erdogan ainda foi visto distribuindo dinheiro para apoiadores após votar neste domingo (28). Ele deu notas bancárias no valor de 200 liras (aproximadamente R$ 50). Segundo a agência Reuters, a atitude é considerada normal. Os adultos recebem dinheiro e as crianças recebem brinquedos.

Erdogan distribui dinheiro para apoiadores em dia de eleição na Turquia pic.twitter.com/NJ3qYLDUlb — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) May 28, 2023





