Erasmo Viana compartilha oração em que repreende falsidade, maldade e inveja

Recém-separado da blogueira e musa fitness Gabriela Pugliesi , com quem começou a namorar em 2015 e oficializou a união em abril de 2017, com uma cerimônia em Trancoso, na Bahia, o modelo Erasmo Viana iniciou o mês de março dando voz a sentimentos e pensamentos.

Assim, compartilhou em seu Instagram Stories uma prece, na qual agradece por estar vivo e com saúde, deixando nas mãos de Deus as situações difíceis de serem contornadas: “Sei que lutas virão, mas as vitórias também, por isso já te entrego todas as causas impossíveis e todas as pessoas que, de alguma forma, tentarem se levantar contra mim”.





Já em outro trecho, o influenciador faz este pedido: “Toda falsidade, maldade, inveja, fofoca, espírito de contenda e todo mal sejam repreendidos da minha vida, da dos meus familiares e amigos, em nome de Jesus”.

Desde que confirmou as especulações e relatou ter cometido um erro grave e se arrependido, dizendo que, no momento, cabe a ele respeitar a decisão dela, Viana não atualizou mais o feed de sua rede social. Além disso, não apagou as publicações nas quais aparece ao lado da ex. A última foto dos dois juntos foi no dia 30 de janeiro: “Viva nossa eterna lua de mel. Te amo”, escreveu.