Equipes do futebol argentino voltam a treinos presenciais

De virada, o Cruzeiro venceu o Guarani por 3 a 2 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, nesta terça-feira (11). Desta forma, o Cabuloso mineiro conquista a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B, no qual seu próximo desafio será o Figueirense, em Florianópolis.

2T 50’/2:3 – FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE JOGO EM CAMPINAAAAAAAAS! AQUI É CRUZEEEEEEEEEEEEEIROOOOOOOOOOOOOOOOO. VIRADA DE JOGO POR 3 A 2! GOLS DE RÉGIS, MARCELO MORENO E LÉO! https://t.co/Egual3iN7F#DiaDeCruzeiro #GUAxCRU pic.twitter.com/VyZ7IYNgfG — Cruzeiro Esporte Clube (de ?) (@Cruzeiro) August 12, 2020

Com este triunfo, obtido graças a garra e bom futebol, a equipe de Enderson Moreira mostra estar alheia aos problemas que rondam a Toca da Raposa. Na tarde desta terça, a Polícia Civil de Minas Gerais explicou detalhes sobre a operação Primeiro Tempo, que envolve ex-dirigentes e empresários ligados ao clube em suspeitas de irregularidades e fraudes na ordem dos R$ 10 milhões.

No jogo contra o Guarani, o time Celeste saiu atrás do placar. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, Waguininho mandou no ângulo do goleiro Fábio e abriu o marcador. A reação dos visitantes veio rápida, três minutos depois Régis aproveitou o cruzamento de Marcelo Moreno e empatou a partida.

Aos 29, o centroavante boliviano voltaria a ser decisivo, cobrando pênalti e virando o placar. A segunda etapa seguiu eletrizante, e aos 29 Didi desviou, em posição duvidosa, e empatou para o Bugre. Porém, novamente o Cruzeiro reagiu rápido e voltou a ficar na frente, dois minutos depois, graças a cabeçada do capitão Léo após cobrança de escanteio. Apesar da pressão, os cruzeirenses souberam arrancar mais um resultado positivo na competição. Resultado final 3 a 2.

Mais cedo, o Juventude superou o Sampaio Corrêa por 1 a 0 em São Luís, no estádio Castelão. O gol da vitória foi marcado pelo Volante João Paulo, e garantiu o segundo triunfo consecutivo da equipe do técnico Pintado.

51/2º | Sampaio Corrêa 0x1 Juventude | #SCFCxJUV MAIS UMA VITÓRIA DO JU ?? JOÃO PAULO, DE PÊNALTI, MARCOU O GOL DO VERDÃO E GARANTIU MAIS TRÊS PONTOS PARA O VERDÃO NO @BrasileiraoB__ ?Lucas Almeida/Sampaio Corrêa#VamoJaconero #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/mh8q0DJNm9 — E.C. Juventude (@ECJuventude) August 12, 2020

Dentro de casa, no estádio Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão Preto também ganhou na noite desta terça, com dois gols anotados pelo atacante Ronald. A vítima foi o Confiança-SE. Quem também aproveitou o fator campo foi o Paraná, que bateu o Avaí por 1 a 0, na Vila Capanema. Já Brasil de Pelotas e Ponte Preta empataram, por 1 a 1, no Rio Grande do Sul, no estádio Bento de Freitas.

Com 2 gols de Ronald, Botafogo vence o Confiança e conquista a 1ª vitória na Série B ➧ https://t.co/ncKp0rYd1l pic.twitter.com/w9Lc4IS5nm — Botafogo Futebol S/A (de ?) (@botafogofsa) August 12, 2020

Veja a classificação atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro.