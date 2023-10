Equipes do 1º BPM frustram assalto e realizam importantes apreensões em Vitória

No início da tarde dessa terça-feira (03), a Patrulha da 1ª Cia, em patrulhamento no bairro Jesus de Nazareth, teve êxito em prender um menor de idade em posse de um simulacro, uma pistola 9mm, um revólver cal.22, uma munição 9mm intacta, um pedaço grande de crack (tamanho bloco de tijolo), duas bases de rádio, 45 frascos de loló e R$ 204,00 em espécie, além de várias cartilhas com mensagens do tráfico.

Já durante a noite, a Força Tática aprendeu grande quantidade de drogas, munições e uma arma de fogo no Bairro São Benedito, sendo as apreensões: uma pistola Glock 17 Cal 9mm; 102 munições, três carregadores de pistola com capacidade p/17 munições 9mm, um carregador 9mm capacidade p/42 munições 9mm, 1 coldre de pistola com cinto, 2 porta carregadores duplo de polímero, 22 tabletes de maconha; 42 pinos de cocaína; 38 pedras de crack; 10 papelotes de cocaína e nove bolas de haxixe.

No mesmo dia, outra equipe teve êxito em evitar um assalto à padaria no bairro Mario Cypreste. A ação resultou na detenção de um indivíduo em posse de dois simulacros de pistola, 10 papelotes de cocaína, cinco pedras de crack, 14 buchas e dois cigarros de maconha.

Todo material apreendido e os detidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis pela autoridade de plantão.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES