Equipes da Deic e Denarc de Guarapari prendem suspeito de entregar cocaína em domicílio

.

Na manhã desta terça-feira (09), viaturas do 4º Batalhão atenderam ocorrências de assalto em Vila Velha que resultaram na detenção de três criminosos.

Por volta das 07h30, três jovens de 22, 21 e 20 anos respetivamente, armados com um simulacro de pistola, abordaram um autônomo que saía de sua residência no bairro São Cristóvão, e levaram seu veículo quando ele prosseguia para o trabalho.

Já em posse do Ford Fiesta Preto roubado, os jovens assaltaram um motorista que almoçava em um restaurante no bairro Araçás. A vítima foi ajudada por testemunhas que ligaram para o 190 e informaram as características do veículo e dos assaltantes.

Após um grande cerco feito por policiais militares e com o apoio do helicóptero do NOTAer, os acusados foram detidos na rodovia Darly Santos, próximo à entrada do bairro Vale Encantado, onde foram recuperados os objetos roubados.

O comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Marques, parabenizou as equipes de rádio patrulha pela rapidez com que detiveram os acusados mostrando a importância dos cercos táticos em regiões estratégicas do município.

Os três acusados foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha onde foram reconhecidos pelas vitimas e autuados em flagrante por roubo.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]