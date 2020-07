Equipes da Cioc participam da Operação Caim e apreendem drogas no Bairro da Penha

.

Na manhã desta segunda-feira (24/07), as equipes da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) apoiaram a Polícia Civil na Operação Caim com os cães de faro de drogas e armas no Bairro da Penha, no município de Vitória. Uma mochila com maconha foi apreendida.

Durante patrulhamento no Beco 03 o cão Eudis indicou a localização em que estava enterrada uma mochila contendo 1933 buchas e pedaços grandes de maconha.

Todo material apreendido foi entregue aos policias da Delegacia Patrimonial de Vitória.

