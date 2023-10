Equipe São Pedro Beach Soccer se sagra vice-campeã do World Winners Cup Sard

A equipe feminina capixaba São Pedro Beach Soccer se sagrou vice-campeã do World Winners Cup Sard, nesse domingo (1°). A competição teve início no dia 26 de setembro e aconteceu em Algueiro, na Itália.

A delegação, formada por dez atletas e três técnicos, teve as passagens áreas concedidas pelo programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Entre as competidoras, Ceciliana Mattos, Laine Almeida, Silvana Neves e Tai Costa são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, também da Sesport.

A decisão foi disputada contra o time ucraniano Mryia-2006. As capixabas começaram bem o jogo, com Maiara Costa marcando o primeiro gol em menos de quatro minutos disputados, só que as adversárias conseguiram virar o jogo. O São Pedro Beach Soccer ainda marcou duas vezes com Tai Costa, mas no final a vitória foi do time europeu por 5 a 3.

A jogadora Tai Costa comentou sobre a competição e destacou a união do grupo durante a disputa. “Estou muito feliz, apesar do vice-campeonato. Demos o melhor de nós e estávamos unidas. É uma competição de nível gigantesco e fomos guerreiras de chegar aonde chegamos. Estou feliz e o grupo está feliz de ter conquistado o segundo lugar no mundo de clubes”, comemorou Tai Costa.

Voe Atleta

O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

