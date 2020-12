Equipe do RPMont realiza visita a praticantes da Equoterapia

Em 2020, o Natal da equoterapia, tradicional evento que o Regimento de Polícia Montada (RPMont) realiza anualmente para as crianças atendidas no projeto não pôde acontecer devido às restrições impostas pelo distanciamento social. Porém, nesta terça-feira (22), militares da Unidade e a fisioterapeuta Lorrainy Santos Botelho, profissional vinculada à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES) visitaram praticantes de Equoterapia em suas residências, reforçando os laços de amizade e levando lembranças natalinas.

O companheiro equino, o cavalo Notório acompanhou a equipe, permitindo aos praticantes matarem saudades do amigo de terapia, interrompida esse ano, mas que está sendo planejada para retornar em 2021. A equipe levou a mensagem do Comando e de todos os militares do RPMont, desejando boas festas, com um natal em família e um ano novo feliz e de realizações. Quatro famílias receberam a visita, representando as 45 famílias dos praticantes atualmente em atendimento no Regimento.

A equipe presenciou reações emocionadas no reencontro com o cavalo, observando regras como uso de máscara e álcool gel, respeitando ainda uma distância segura. A senhora Jussara Aparecida Norberto, mãe de Maria Eduarda e Gabriel, e a senhora Gerusa da Rocha, mãe de Leí, esperaram ansiosamente o encontro. “As crianças aguardam o retorno da equoterapia, perguntam sobre quando irão montar, e eu não imaginava que a Cavalaria lembraria de nós, estou muito emocionada”, disse a senhora Jussara.

O comandante do RPMont, tenente coronel Giuliano Menegatti, reafirmou que o compromisso com os praticantes, apesar das restrições atuais, é um norteador das ações no planejamento do futuro da equoterapia da PMES, projeto que foi institucionalizado pelo Comando Geral da PMES em 2020, após 25 anos de atendimento ao público capixaba. Mesmo em tempos difíceis, sempre haverá uma Cavalaria!

