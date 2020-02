Equipe do PEIEX-ES visita empresa capixaba com potencial exportador

Após o lançamento oficial e anúncio de expansão de trabalho do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) no Espírito Santo, o Núcleo Operacional do programa e representantes da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) visitaram o Complexo Industrial da empresa participante Perfil Alumínio do Brasil S/A, em Viana, na quinta-feira (06). O presidente da Agência, Sergio Segovia, participou da cerimônia de lançamento, assim como da visita.

Com 25 anos de mercado, a Perfil Alumínio do Brasil S/A é especializada na fabricação de alumínios nos mais diversos segmentos, tais como na produção de fachadas, guarda-corpo de varanda, estrutura de alumínio para painel fotovoltaico, e perfis industriais para implementos rodoviários, entre outros.

Com um Complexo Industrial em uma área de 250 mil metros quadrados, em Viana, e Centro de Distribuição em Vila Velha, a empresa, que já atende em todo o País, planeja expandir e abrir uma filial em São Paulo.

Com foco nas vendas para o mercado internacional, o diretor comercial da Perfil Alumínio do Brasil, Alexandre Perez Casasco, destaca que atualmente a empresa está construindo relações e estreitando contatos com clientes e representantes em potencial.

“Participar do PEIEX combinou perfeitamente com o nosso planejamento estratégico de 2020, que é expandir os nossos negócios para países da América do Sul. As consultorias e capacitações que o PEIEX nos proporciona são essenciais para o crescimento da empresa rumo ao mercado exterior”, destacou

O subsecretário de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais, Gabriel Feitosa, que coordena o programa, diz que acompanha de perto os passos das empresas participantes no PEIEX. “Para a empresa Perfil, faz todo o sentido começar a competir de forma global, pois atende quase 90% do mercado capixaba e, além disso, possui um padrão de produção muito organizado, visto que já está se adequando e implantando as normas técnicas da Organização Internacional da Padronização (ISO)”, afirmou.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, promover visitas de aproximação com as empresas que desejam exportar favorece o desenvolvimento da cultura exportadora no Espírito Santo. “O Estado apoia investimentos no setor portuário e futuramente essas empresas, que estão sendo capacitadas para o comércio exterior, serão clientes desses novos portos. O Espírito Santo tem vocação natural para o comércio exterior e é imprescindível essa aproximação do Estado com empresas que tenham produtos e serviços com potencial para expandir suas vendas para o mundo”, ressaltou.

A gerente de Competitividade e Ensino da Apex-Brasil, Ana Cláudia Barbosa, participou da visita à empresa capixaba. “Fortalecer uma agenda de competitividade é o foco do trabalho que a Apex-Brasil vem desenvolvendo junto ao setor empresarial brasileiro. Nesse sentido, o PEIEX é um dos instrumentos mais ativos para promover o potencial de empresas como a Perfil Alumínio, do Espírito Santo, cuja capacidade de produção e a excelência do produto apresentam potencial para o mercado internacional. Ao se preparar para o comércio internacional, a Perfil Alumínio poderá, inclusive, se beneficiar de iniciativas do Governo Federal como a adesão do Brasil ao Acordo de Compras Públicas (GPA), da Organização Mundial do Comércio (OMC), que abre uma porta para participar de licitações internacionais”.

Participaram da visita o presidente da Apex-Brasil, Sergio Segovia; o analista da área de Investimentos Estrangeiros em Infraestrutura da Apex-Brasil, Carlos Padilla; a analista da Apex-Brasil e gestora do núcleo Espírito Santo, Anna Emília Arend dos Santos; a gerente de Novos Negócios da Sedes, Christiane Vargas; a técnica do PEIEX, Nathalia Mamede; e o monitor do PEIEX, Francisco Ramaldes.

Saiba mais

O PEIEX-ES é desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação (Fapes) e com a Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), e é voltado para as empresas capixabas com potencial exportador.

O programa oferece às empresas um diagnóstico gratuito, com orientação técnica sobre as melhorias que a organização deve implementar para comercializar produtos e serviços no mercado internacional.

Se você tem interesse em ganhar o mundo com seus produtos, participe do PEIEX-ES. Já são cerca de 70 empresas capixabas se preparando gratuitamente para o comércio internacional por meio do programa.

