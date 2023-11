Equipe do Nupemec reúne representantes de todo o Estado para discutir demandas de 2023 e 2024

Na última quinta-feira (16), o Núcleo de Métodos Processuais e Solução de Conflitos – Nupemec, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), reuniu os 12 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – Cejusc, do Estado para ouvir propostas e demandas de cada servidor.

Desde 2022, o Nupemec tem realizado essas reuniões, de forma semestral, para que a atuação dos Cejusc possa ser cada vez melhor. A ocasião é também um momento de confraternização, onde os participantes levam diversas questões a respeito da produtividade e recebem orientações dos colegas de trabalho e, principalmente, da supervisora do Nupemec, desembargadora Janete Vargas Simões.

Desta vez, a proposta da reunião foi alinhar as metas e as melhoras para o ano de 2024, bem como trazer resultados e reclamações desse ano. A Coordenadora Administrativa do Nupemec, Izabella Dalla Sily Casagrande, deu as boas-vindas ao grupo e disse: “Que em 2024 tenhamos mais calma para cumprir com todos os objetivos”.

Outro intuito do encontro foi debater maneiras de padronizar a atuação dos Cejuscs, para atender melhor aos jurisdicionados, aos magistrados e ao próprio Nupemec. “A gente vem aqui para trazer para a desembargadora o que a gente fez durante o ano, qual foi a nossa produtividade e receber dela orientação sobre o próximo ano e assentar com o Nupemec as questões de padronização”, expôs Luzia de Cássia Munhoz Saliba, representante do Cejusc de Vila Velha.

Luzia Munhoz também lembrou de uma importante conquista do Nupemec em 2023. “Tivemos uma conquista muito grande que foi a remuneração dos mediadores judiciais e o estabelecimento de critérios para a nomeação, com apresentação de editais, passando, assim, a atuar”, relembrou.

Para a representante do Cejusc de São Mateus Juliana Grigorio de Azeredo Zanete esse momento é importante para que haja uma integração e um compartilhamento das conquistas dos Cejuscs. “É uma forma de a gente afinar os conhecimentos e as experiências que cada um está tendo no seu setor, no seu município, e a partir daí fazermos melhorias dentro dos nossos Cejuscs com o apoio das diretrizes do Nupemec”, exprimiu a servidora.

Além dos representantes de cada Centro, também estavam presentes na reunião estagiários e residentes jurídicos, que desde esse ano começaram a atuar com os servidores dos Cejuscs.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Texto: Layna Cruz | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

[email protected]

www.tjes.jus.br

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES