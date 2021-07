Equipe do Grêmio realiza último treino antes do confronto deste sábado pelo Campeonato Brasileiro

A equipe do Grêmio realizou na manhã desta sexta-feira (23), no CT Presidente Luiz Carvalho, a última atividade antes de iniciar a concentração para o jogo contra o América-MG, às 15h deste sábado, na Arena do Grêmio, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro 2021.

Após o aquecimento, o elenco foi dividido em dois grupos. O técnico Luiz Felipe Scolari orientou os jogadores no campo um, em trabalho tático em cima do modelo de jogo, realizando os ajustes para ações diante do adversário.

No campo dois do centro de treinamento, o outro grupo fez um exercício tático específico, também visando a condução em campo com ações movimentos, buscando o aperfeiçoamento do modelo de jogo da equipe. Na parte final, o elenco trabalhou a bola parada com posicionamento e ação defensiva e ofensiva.

Após o trabalho, os jogadores já iniciaram a concentração para a partida.

Fotos: Lucas Uebel / Grêmio