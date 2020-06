Equipe do DHPP prende suspeito de homicídio qualificado em Vila Velha

.

A equipe de plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha prendeu um homem de 27 anos suspeito de homicídio qualificado. A prisão aconteceu na tarde da última quinta-feira (11), no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha.

De acordo com o plantonista do DHPP, delegado Luiz Gustavo Ximenes, o crime aconteceu na madrugada do dia 11, também em Ilha das Flores. A vítima era um homem de 26 anos, irmão do alvo inicial dos criminosos, um jovem de 22 anos.

“O suspeito alega que invadiu a casa do jovem juntamente com um comparsa para tirar satisfação, mas no momento o alvo conseguiu fugir pela janela. Testemunhas foram ouvidas no Departamento e informaram que os suspeitos estariam com uma arma de fogo calibre 38. A discussão seria motivada por um homicídio ocorrido há oito anos, em que a vítima era prima do detido”, disse o delegado.

As investigações apontam que a vítima foi chamada quando os criminosos saíram da residência. “O irmão do jovem chegou ao local e se deparou com os suspeitos. Na ocasião, eles iniciaram uma discussão e a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo”, relatou o plantonista do DHPP.

Os policiais civis reuniram todas as informações e identificaram os suspeitos. “A equipe empreendeu diligências em Vila Velha e Cariacica. No momento da abordagem policial, o preso tentou fugir, mas foi capturado pela equipe. O outro suspeito não foi encontrado já está devidamente identificado. Agora, o inquérito policial será encaminhado ao DHPP, que concluirá o caso”, informou Luiz Gustavo.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe e porte de arma de fogo. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional. As investigações continuarão para identificar os demais suspeitos.

