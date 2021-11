Equipe do DHPP prende condenado por tráfico em Vitória

Uma equipe composta por policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória prendeu um homem, de 22 anos, considerado foragido da Justiça. A prisão ocorreu na noite dessa terça-feira (16), durante cumprimento de Escala Operacional no bairro Maria Ortiz, em Vitória.

O detido foi condenado a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, e estava com mandado de prisão em aberto. Com informações sobre o paradeiro do homem, os policiais se dirigiram até o bairro Maria Ortiz, em Vitória, onde ele foi localizado, no interior de uma residência.

O suspeito recebeu voz de prisão e não ofereceu resistência. Ele foi conduzido à Delegacia e, após os procedimentos, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), permanecendo à disposição da Justiça.

