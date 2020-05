Equipe do Denarc apreende mais de 200 pinos de cocaína em Vitória

.

A equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) apreendeu, nessa segunda-feira (18), o total de 209 pinos de cocaína, além de um litro de Clorofórmio, substância utilizada no preparo de outras drogas. Os entorpecentes foram encontrados no interior de uma residência no bairro São Pedro, em Vitória.

De acordo como titular do Denarc, delegado Tarcisio Perusia, o local onde as drogas eram escondidas foi identificado por meio de uma denúncia anônima, recebida pelo Disque-Denúncia 181. “ As informações indicavam que no local funcionava um centro de distribuição de drogas. O proprietário do imóvel foi ouvido e informou que o imóvel era alugado e que o inquilino que não estava no local no momento da ação”, explicou.

O delegado informou que será instaurado um inquérito policial para a apuração da autoria e continuidade das investigações. Tarcisio Perusia acrescenta ainda que, caso tenha informações, o cidadão deve entrar em contato com a Polícia Civil pelo Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

“A participação da comunidade é de grande importância para as investigações policiais. A denúncia é totalmente anônima e todas as informações serão apuradas”, garantiu.

