Equipe do BPTran apreende drogas durante fiscalização

Durante uma operação de fiscalização de trânsito, ocorrida na noite da última sexta-feira (29), nas proximidades do Tancredão, em Vitória, policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito conseguiram abordar e apreender drogas com uma mulher que tentou em fugir da blitz. Embora seu comparsa tenha escapado, duas pessoas foram presas.

O ponto de abordagens foi montado nas proximidades do bairro Mário Cypreste, em Vitória. Enquanto aconteciam as triagens, militares do BPTran visualizaram um casal de moto evitando passar pelo local da fiscalização, contornando pelo interior do estacionamento do Tancredão, um conhecido ginásio daquela localidade, numa clara tentativa de fuga. Imediatamente, os policiais correram até o casal e conseguiram abordá-los.

Ao consultarem o sistema, constataram que o piloto não possuía habilitação e, por este motivo, ordenaram que fossem todos até o ponto de abordagem para que os procedimentos administrativos pudessem ser adotados. De repente, durante o deslocamento, o casal tentou se evadir, correndo em direções opostas, motivo pelo qual não foi possível alcançar o piloto, apenas a mulher.

Ao verificar uma bolsa que ela carregava, foram encontradas algumas pedras de crack, uma quantia em dinheiro e dois telefones. Pouco após a detenção, apareceu um homem alegando ter tido a moto furtada nas proximidades do Bar Mar e Terra, não muito longe de onde acontecia a fiscalização. Porém, ao ser interpelado, diante de várias contradições, este homem confessou que comprou drogas da detida e que, na verdade, havia emprestado ao casal a motocicleta apreendida pelos policiais do BPTran.

Este é um exemplo de que uma operação de trânsito possui muitas nuances, requerendo atenção e excelência dos policiais militares não somente às questões administrativas de trânsito, conforme destaca o Sargento Diniz, comandante da operação.

Foram apreendidos nesta operação a quantidade de 30 pedras de crack, 02 buchas de maconha, R$ 1.073,00 e 02 smartphones.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES