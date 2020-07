Equipe do 11º Distrito Policial de Jacaraípe prende suspeito de furtar veículos na Serra

.

Policiais civis do 11º Distrito Policial (DP) de Jacaraípe prenderam um homem de 47 anos investigado pelos crimes de furto, receptação e adulteração de veículos automotores. O mandado de prisão foi cumprido nesse sábado (25), no bairro São Francisco, na região de Jacaraípe, no município da Serra.

O titular do 11ºDP, delegado Rodrigo Rosa, informou que com o detido foram encontrados documentos de veículos e um pedaço de chassi cortado. “Existe uma suspeita de que ele seja integrante de uma associação criminosa que furta e rouba veículos no Espírito Santo para serem levados ao Estado da Bahia”, relatou.

Ainda segundo o responsável pela investigação, o suspeito foi localizado após o recebimento de uma denúncia-anônima. “Ressaltamos que a delação da comunidade sobre este tipo de crime é crucial para o êxito do trabalho policial. Ela pode ser feita pelo Disque-Denúncia 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br”, destacou.

O detido foi autuado pelos crimes de furtos de veículo, receptação e adulteração de veículo automotor e conduzido para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Veículo recuperado

Já na manhã desta segunda-feira (27), a equipe do 11ºDP localizou um novo carro furtado pelo detido. Ele foi apreendido no bairro Enseada de Jacaraípe, na Serra, encontrado em estado adulterado e levado para a delegacia para ser vistoriado.

“Além deste carro, outro veículo do Espírito Santo foi apreendido no Estado da Bahia, em posse do irmão do detido. O veículo estava adulterado e apresenta fortes indícios de ter sido fruto de crimes cometidos pelo suspeito”, afirmou Rodrigo Rosa.

O delegado afirmou que as investigações continuam.

