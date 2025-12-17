Connect with us

Estadual

Equipe de Robótica da Escola Honório Fraga conquista título nacional no Torneio Brasil de Robótica

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Honório Fraga, localizada no município de Colatina, conquistou destaque nacional com a Equipe de Robótica Unimate Team, que sagrou-se Campeã Nacional do Torneio Brasil de Robótica (TBR), na categoria High – Mérito Científico, durante a etapa final realizada em Belo Horizonte (MG), entre os dias 12 e 14 de dezembro.

Com o tema da competição voltado à “Vidas Terrestres: cuidar e proteger os ecossistemas brasileiros”, a equipe atendeu a todos os requisitos da modalidade ao desenvolver um robô para a etapa prática, criar uma startup com um aplicativo voltado ao mapeamento de locais de descarte irregular de lixo e entulhos e produzir um artigo científico, que foi apresentado e avaliado durante a etapa nacional do torneio.

Segundo o professor Fabio Bigati, a robótica vai além do aspecto lúdico. “A robótica é uma ferramenta poderosa para a resolução de problemas reais. Conquistar um título nacional e fazer história para o Espírito Santo demonstra que a educação pública, aliada à robótica, pode alcançar os mais altos níveis de excelência”, destacou.

Para a estudante Marya Clara de Angeli Alves de Oliveira, integrante da equipe, a experiência foi transformadora. “Pesquisar um tema tão relevante, como o descarte irregular de lixo, e participar de todas as etapas, da programação à escrita do artigo científico e à criação do aplicativo, foi extremamente motivador. Ver esse trabalho reconhecido nacionalmente e trazer esse título para Colatina e para o Espírito Santo é inesquecível para toda a equipe”, afirmou.

O Torneio Brasil de Robótica (TBR) é um evento de caráter educativo, científico e tecnológico que busca preparar crianças, jovens e adultos para atuação no mundo do trabalho, incentivando a inovação, a pesquisa, o protagonismo estudantil e a transformação social por meio da tecnologia.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu
[email protected]
Cícero Giuri | [email protected]
(27) 3636-7888 / 3636-7707

Fonte: GOVERNO ES

