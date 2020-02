Equipe de Iza barra parte da imprensa em ensaio de carnaval

O web repórter da RedeTV! Rodrigo Teixeira , que está à frente da coluna “Que Isso Gordinho”, do jornal “Meia Hora”, do Rio de Janeiro, não entendeu muito bem o motivo pelo qual a equipe da cantora Iza impediu o acesso de alguns jornalistas no ensaio realizado no último dia 16, nas dependências da tradicional escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que vai atravessar a Sapucaí com a reedição do célebre enredo em homenagem ao compositor Lamartine Babo, campeão em 1981. Ele estava lá!

arrow-options Reprodução Iza esteve na escola de samba Imperatriz Leopoldinense





Não à toa, Rodrigo fez um longo desabafo em sua conta no Instagram. Disse que só deixaram o canal Multishow registrar o encontro do cantor Elymar Santos com a intérprete do reggae Pesadão e que “achava isso desrespeitoso com o carnaval da série A”, além de destacar que uma equipe fazia cordão de isolamento para a nova rainha de bateria passar pela quadra da comunidade, enquanto dois seguranças davam plantão na porta do camarote da presidência, com uma única recomendação: barrar a imprensa.

arrow-options Divulgação Rodrigo Oliveira fez um desabafo na web

“Vale ressaltar que a assessoria da Imperatriz Leopoldinense deu apoio e acesso a todos os profissionais, mas a da Iza , não. Ainda tentando entender esse amadorismo”, declarou.

O outro caso ocorreu com um dos componentes da escola. “Ele ficou pedindo muito por uma foto, mas foi ignorado. Que saudade da Cris Vianna”, comentou o colunista de celebridades, fazendo referência à atriz da Globo , que ocupou o cargo entre 2013 e 2017. Procurada, a assessoria da artista não comentou o assunto até o momento da publicação deste texto.

De olho na TV

arrow-options Divulgação Equipe do carnaval 2020

Leo Dias assina a direção desta temporada dos bastidores da folia da RedeTV! . Responsável pelo formato, o jornalista pretende ampliar o conteúdo da cobertura, interativa e multiplataforma, por meio de entrevistas com celebridades, reportagens e histórias de pessoas comuns que ganham destaque durante a festa. “Diferente de tudo o que já foi feito”, diz ele, animado com o projeto.

Ao lado de Leo, Nelson Rubens e Flávia Noronha, nomes conhecidos do público também integram o time. Dentre eles, Simony, Dani Bolina, David Brazil, Gracyanne Barbosa, Gretchen, Lorena Improta, Quitéria Chagas e Thiago Pasqualotto, que era um dos responsáveis pelo site Morri de Sunga Branca. Para encerrar o especial, haverá uma cobertura exclusiva do Baile da Arara, somente para convidados, no Rio de Janeiro.

Novos voos!

arrow-options Divulgação Amanda Françozo é a nova contratada da TV Aparecida





Profissional multifacetada, Amanda Françozo é o novo reforço da TV Aparecida . Na última quarta-feira, 19, a apresentadora bateu o martelo e assinou o contrato para estar à frente de um novo projeto em sua grade de programação fixa. “Nome e mais detalhes do formato da produção serão informados posteriormente”, informou Vera Jardim, do departamento de comunicação.

Sobre o novo desafio, Amanda Françozo foi só elogios: “Encontrei muito respeito e profissionalismo na TV Aparecida . Estar à frente de dois programas na emissora este ano será muito especial! Teremos novidades na terceira temporada do ‘Revelações’, e o outro fixo que irei comandar está sendo desenhado com muito carinho”. Sorte a nossa — afinal, quem não quer mais Amanda na vida?

Temporada de muito estilo

arrow-options Divulgação Deia Cypri se aventura em novo projeto





Todos querem ter Deia Cypri! Pelo menos no sentido figurado, já que, agora, a influenciadora digital, empresária, apresentadora, mãe da fofa Bella e esposa do cantor Edson, que faz dupla sertaneja com o irmão Hudson, assinou uma linha “que é a sua cara”. Trata-se da Deia Cypri Shoes, desenvolvida em parceria com a designer goiana Mayza Silva, que já conta com mais de 35 modelos de sapatos.

“Quem me conhece sabe que sou verdadeiramente louca por saltos e, por isso, não poderia ser dona de outra coisa, né?”, questionou Deia, minutos antes de frisar que “Deus realizou mais um desejo do meu coração ao me presentear com uma coleção de tirar o fôlego e peças escolhidas a dedo”. Os produtos são feitos por encomendas pelo site da marca e entregues em todo o Brasil. Há scarpin com vinil, anabela de salto corda, tamanco em nobuck, sandália multicolor, rasteira metalizada, entre outros. Très chic!

Esquentando os tamborins

arrow-options Divulgação Renata Brás desfila pela “Gaviões da Fiel”

Quando o assunto é carnaval, as celebs tratam de fazer altas produções para arrasar na avenida, no trio e até mesmo nos bloquinhos. Uma delas é Renata Brás , um dos destaques da escola de samba paulistana Gaviões da Fiel, que faz a linha Karol Conka (“se é pra tombar, tombei”).

À coluna, a atriz e comediante, que está no ar com o quadro de sucesso A Ciumenta, no humorístico “A Praça é Nossa”, do SBT , revelou que está na contagem regressiva para desfilar no Sambódromo do Anhembi.

“O trabalho é árduo, igual ao de um teatro, e a nossa diferença é que o nosso palco, nosso tablado, é caminhado, então, a gente vai embora, direto, sem parar”, completou a artista, cantarolando o enredo “Um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e explode não sei porquê…”. Canta, Gaviões!

Esquece o que eu disse…

Na correria por conta do carnaval, uma pessoa ligada a um camarote do Rio de Janeiro está de cabelos em pé com uma famosa da Globo . Tudo porque ela fez um convite para a atriz prestigiar o disputado espaço na Marquês de Sapucaí. Desde então, não teve mais sossego. É um tal de receber ligações e e-mails a qualquer hora do dia com solicitações de convites (na faixa, é claro!) que já bateu certo arrependimento. Xiii!

Conta Bandeira

arrow-options Divulgação Conta Marcelo…





1. Ao postar uma foto no Instagram ao lado do marido, o também ex-BBB Rodrigão, Adriana Santana deu de cara com a pergunta: “Por que o Rodrigo só usa essa bermuda?”. Visivelmente sem graça, a digital influencer respondeu, sob gargalhadas: “Como assim? Não tem nem uma semana que nós compramos. Mas pode se preparar, porque ele realmente fará dela uniforme”. O post, é claro, rendeu inúmeros comentários. Muitos deles elogiando a “paz de espírito” da sister, e outros massacrando a curiosidade e indiscrição da internauta.

2. Em meio a montanhas geladas, Irish Coffee (bebida tradicional irlandesa) e vistas de tirar o fôlego, a modelo Thiessa Sickert e o marido, o piloto de avião Philippe Winter, curtiram dias de lazer e descanso na Suíça. “Como Philippe é suíço, nós vamos para lá todo ano visitar a família dele. Aí, esquiamos, aproveitamos o clima frio do país e tiramos uns dias só para nós”, derreteu-se. A ex-miss Minas Gerais também destacou que ficou encantada com Montreux, a tradicional cidade turística que fica às margens do Lago Genebra. “Todo ano, há a chegada do Papai Noel em um Christmas Market. Nós pegamos esse período de festas e amamos”, completou. Como não se apaixonar?

3. Com 15 anos de carreira, Beto Malvão se prepara para mais um desafio na Record TV . Após emendar várias tramas bíblicas, o artista está confirmado no elenco de “Amor Sem Igual”, substituta de “Topíssima”, no horário das 20h30. “Acredito que, quando temos uma porta aberta, precisamos entregar o nosso melhor para que ela nunca venha a se fechar. Assim tem sido desde ‘Os Dez Mandamentos’, o meu primeiro trabalho na emissora”. Mas os projetos não param por aí! “Estou ensaiando um musical, em que serei protagonista, e com um convite do diretor Caco Milano para atuar no filme ‘O Time do Povo’, com foco na história do Corinthians”, detalhou à coluna.

4. Em plena divulgação do single “O Impossível”, de sua autoria, Heffer Chaves está participando de alguns programas de rádio e TV. Dias atrás, o cantor (que é tido como a nova revelação da música gospel) aterrissou no estúdio da Rede Mundial, em São Paulo, para a gravação do dominical “Geração em Ação”. E não é que a repercussão foi pra lá de positiva? Cantou duas músicas, falou dos próximos passos e projetos e ainda fez questão de posar ao lado da produtora Juliana Garcia, que brincou: “Tietei”. O programa está previsto para ir ao ar no mês que vem!

5. Curtindo dias de lazer em Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, Igor Morais, fundador da Kings Sneakers, loja especializada em calçados para o público “sneakerhead”, foi um dos convidados da Mitchell & Ness Brasil para conferir o torneio All-Star Game da NBA. Por lá, o empresário paulistano encontrou o rapper americano Jadakiss, com quem fez questão de posar para foto. “Eu e meu bro”, escreveu no Instagram. E, é claro, o astro Kobe Bryant, que morreu em um acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro deste ano, recebeu muitas homenagens.

6. Musa da União da Ilha há alguns anos, Chris Moreno não vê a hora de pisar na avenida. Prova disso é que respondeu com “sim, aceito” ao convite da Acadêmicos de Vigário Geral, escola do grupo de acesso que abrirá o desfile na Marquês de Sapucaí nesta sexta-feira, dia 21. Mas, como não se vive só de carnaval, ela, que é formada em enfermagem e proprietária do Espaço Mais Você, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, tem driblado os horários para dar conta de tudo: da rotina de empresária à agenda momesca. “Eu amo o que faço e fico feliz em ver a mulherada bonita”.

7. Foliões nas ruas, é carnaval! Uma das maiores festas do país exige disposição, saúde e alguns cuidados especiais. “É fundamental beber água sem gás, com gás, de coco ou água aromatizada. Isso evita mal-estar, tonturas e visão turva”, afirmou a nutricionista Juliana Vieira. Além de manter o corpo hidratado, é fundamental não descuidar das refeições. “É preciso comer alimentos que tenham uma alta densidade energética e que sejam digeridos mais lentamente, como batata-doce, mandioca, abóbora, barrinhas de cereal, oleaginosas e frutas secas”, explicou a profissional, que também elencou os que devem ser evitados: “os gordurosos, as frituras e os salgadinhos”. Anotado!

8. Se você pensou no look para a folia, não pode ter esquecido as unhas. Brilhos, pedrarias, cores e desenhos diferentes são as pedidas para os dias de diversão. Pelo menos é o que garante a nail designer Márcia Câmara, queridinha de famosas como Adriana Bombom e Luísa Sonza, que também deu a opção do alongamento encapsulado, técnica que não precisa esmaltar e é perfeita para esta época de muita praia, piscina, sol, filtro solar e bloquinhos. O melhor de tudo é que dá para aderir a essa tendência, tendo a certeza de que ela não prejudicará as unhas naturais. Bacana, né?

9. Neste ano, Mylla Ribeiro aparece em dose dupla na folia: ela é rainha de bateria da União Cruzmaltina e musa da Paraíso do Tuiuti, escola que também conta com o brilho e o gingado de Lívia Andrade, apresentadora do programa “Fofocalizando”, do SBT . Quem a acompanha nas redes sociais sabe que ela é a típica “rata” de academia, mas, mesmo assim, Mylla não abriu mão dos cuidados do renomado endocrinologista e nutrólogo Douglas Tigre, que mudou toda a sua preparação física alimentar e suplementar. “Estou com menos 10 kg, e agora o meu percentual de gordura é de apenas 17%”, comemorou a também digital influencer e musa do Vasco.