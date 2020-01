Equipe de coordenação da Educação em Tempo Integral planeja ações estratégicas para 2020

O Espírito Santo está cheio de turistas aproveitando as praias e montanhas capixabas. Para colaborar nas postagens e ajudar a compartilhar todas essas belezas, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), criou várias ilustrações com as localidades e riquezas culturais do Estado.

São gravuras, chamadas de stickers que podem compor postagens realizadas pelos stories do Instagram. Monumentos de Vitória, Anchieta, além de praias, a tradicional moqueca capixaba e o Farol Santa Luzia são alguns exemplos de ilustrações disponíveis na rede social.

O material é parte da ação promocional do Espírito Santo elaborada no final do ano passado, que inclui ainda um vídeo promocional – veiculado em 100 veículos de comunicação no Estado, entre emissoras de televisão e sites. As ilustrações estão disponíveis na rede social para quem quiser utilizar. Para isso é só buscar pelo termo “governoes”.

