Equipe da DP de João Neiva prende suspeitos de serem autor e mandante de tentativa de feminicídio

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, prendeu dois homens, de 22 e 26 anos, suspeitos de ser o autor e o mandante da tentativa de feminicídio ocorrida no último dia 26 de dezembro, no Centro de João Neiva. O homem mais jovem, suspeito de ser o atirador, foi preso na quinta-feira (04), em Ibiraçu, e o mais velho, suspeito de ser o mandante, foi preso no Bairro de Fátima, em João Neiva. As diligências tiveram apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

Na data do fato, uma jovem de 22 anos foi vítima de um atentado dentro da própria casa. Ela relatou à polícia que o atirador a pegou pelo cabelo e desferiu dois disparos em direção ao rosto, mas a vítima conseguiu se debater e virar o rosto, fugindo dos tiros. Fagulhas queimaram o cabelo dela.

“As investigações foram iniciadas imediatamente e, a partir das diligências, a equipe da DP de João Neiva constatou que se tratava de um crime passional. O ex-companheiro tramou a morte da vítima, pedindo para que um comparsa a matasse”, explicou o titular da DP de João Neiva, delegado Leandro Sperandio.

Os suspeitos foram identificados e o delegado representou pelas prisões temporárias, o que foi deferido pelo Poder Judiciário. Na última quinta, as equipes localizaram o suspeito de 22 anos em Ibiraçu. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional de Aracruz, onde passou pelos procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao Sistema Prisional.

No dia seguinte, a equipe da DP de João Neiva recebeu informações de que o suspeito de ser o mandante tinha voltado para a cidade e estava escondido na casa de parentes. “Os policiais realizaram um monitoramento até identificar o endereço e, de posse das informações, fizemos um cerco. O investigado tentou fugir, pulando para residências vizinhas, mas acabou sendo encontrado na despensa de uma residência, escondido embaixo da pia”, explicou Sperandio.

O homem foi conduzido à DP de João Neiva, onde prestou depoimento e, em seguida, foi encaminhado ao Sistema Prisional. O Inquérito Policial será concluído nos próximos dias.

