Equipe da DHPP prende suspeito de homicídio e apreende pistola de fabricação turca

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, realizou uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão de adolescente infrator, na última sexta-feira (06), em Alvorada, Vila Velha.

O mandado era contra um suspeito de 21 anos, que cometeu o crime de homicídio quando era menor de idade. O crime aconteceu no dia 10 de agosto de 2019, também no bairro Alvorada. Durante a operação, além do suspeito, outro adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante.

Durante a operação, os policiais receberam a informação do local onde o suspeito estaria escondido. Os policiais foram até o local e localizaram o suspeito e o adolescente. No local, encontraram uma pistola 9mm de fabricação turca municiada e carregador sobressalente, 76 pedras de crack, além de outros objetos típicos para embalo da droga.

O maior e o adolescente foram encaminhados à DHPP de Vila Velha. O maior foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, atribuição de falsa identidade, corrupção de menor qualificada e foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já o adolescente assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

Operação em Jardim Asteca

Já na manhã desta terça-feira (07), a equipe da DHPP de Vila Velha, com o apoio do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) da Polícia Civil, realizou uma operação recapturou um suspeito, 20 anos, que havia se evadido do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em 2022. Contra ele havia um mandado de busca e apreensão.

Com o suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com mira laser e 32 cartuchos do mesmo calibre. O suspeito foi levado à DHPP de Vila Velha e autuado em fragrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Fonte: Polícia Civil ES