Equipe da Denarc prende suspeitos de distribuição de drogas em Vila Velha

A equipe da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares prendeu, na madrugada desta quarta-feira (29), três homens de 18, 23 e 29 anos, investigados por tráfico de drogas e homicídio no município. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e drogas e armas encontradas durante os cumprimentos de mandados de busca e apreensão e de prisão. A ação contou com a participação de policiais civis de Sooretama e Rio Bananal.

O titular da 16ª DR, delegado Fabrício Lucindo, informou que no bairro Araçá, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão do jovem de 18 anos. “Ele é investigado pela prática de tráfico de drogas, mas nada de ilícito foi encontrado na residência no momento da ação”, disse.

Em seguida, as equipes foram até o bairro Pó do Shell onde prenderam o homem de 23 anos, investigado por homicídio e tráfico de drogas e apreenderam, na residência dele, um revólver calibre 32 e munições de mesmo calibre. Ainda no mesmo bairro, os policiais seguiram até a casa do adolescente de 17 anos, suspeito de cometer atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e homicídio, e apreenderam um revólver calibre 38 e munições. “Os dois são suspeitos de assassinarem um homem com mais de 15 disparos de arma de fogo no dia 22 de março, no bairro”, contou o delegado.

Por fim, os policiais se deslocaram até o bairro Juparanã, onde apreenderam uma boa quantidade de maconha dentro de uma casa. “O homem de 29 anos foi preso, em flagrante. Ele é suspeito de estar envolvido na prática de tráfico de entorpecentes na forma ‘delivery’, no qual ele recebia as encomendas e fazia as entregas com seu veículo em locais previamente marcado”, explicou Lucindo.

Todos os detidos foram conduzidos para a Delegacia, onde prestaram depoimento. Os homens foram encaminhados para o Presídio Regional de Linhares (PRL). Já o adolescente foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) da região norte.

