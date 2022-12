Equipe da Delegacia de Vila Pavão prende suspeito de espancar e ameaçar ex-namorada

Policiais Civis da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Pavão prenderam, nesta quarta-feira (21), um homem de 50 anos, suspeito de espancar e ameaçar a ex-namorada. A prisão ocorreu na Zona Rural do município, em cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário.



“Na semana passada, atendemos uma vítima de violência doméstica que relatou ter sido espancada e ameaçada pelo ex-namorado. Diante da gravidade do caso representamos pela prisão e pela busca e apreensão na residência do suspeito, haja vista que havia informações de que ele estava andando armado”, disse o delegado responsável pelo caso, Douglas Trevizani Sperandio.



Com os mandados em mãos, os policiais realizaram buscas e encontraram o investigado em casa. Ele não ofereceu resistência e foi conduzido até a delegacia. No curral da propriedade, os policiais encontraram um revólver calibre 38 carregado com seis munições. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e vai responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça.

