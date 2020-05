Equipe da Delegacia de Polícia de Montanha recupera 22 cabeças de gado

.

O Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) realizou, na última sexta-feira (15), uma operação no bairro Jardim da Penha, em Vitória, e prendeu um suspeito de 29 anos, investigado por tráfico de drogas, utilizando como disfarce a profissão de entregador de comida via aplicativo.

Segundo o delegado-chefe do Denarc, Tarcísio Otoni, a polícia chegou até esse suspeito por meio de informações passadas pela população. “Recebemos uma denúncia anônima oriunda do Disque-Denúncia 181 e há cerca de 40 dias estávamos monitorando”, contou.

De acordo com o delegado, na residência, além do investigado, encontrava-se um suspeito de 26 anos, com um mandado de condenação pelo crime de latrocínio e, estava evadido do sistema prisional desde 2015. “No apartamento foram encontrados também uma munição calibre .22 e duas porções de maconha para uso compartilhado, a motocicleta e a mochila utilizada para transporte da droga, além de vários elementos que indicam o tráfico e a associação para o tráfico de drogas”, informou Otoni.

O delegado destacou que as investigações continuam para identificar quanto tempo esse grupo existia e onde ele agia. Tarcísio Otoni solicita que a população entre em contato com a Polícia Civil, caso tenha informações a respeito. “Se tiver informações relevantes para nossas investigações, a comunidade deve entrar em contato conosco pelo Disque-Denúncia 181, ou através do site disquedenuncia181.es.gov.br. A denúncia é anônima”, acrescentou.

Os suspeitos foram autuados em flagrante nos crimes de consumo compartilhado de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Texto: Olga Samara

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]