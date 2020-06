Equipe da Delegacia de Mimoso do Sul recupera dez cabeças de gado furtadas

A equipe da 16ª Delegacia Regional de Linhares juntamente com a equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal prenderam um homem de 23 anos suspeito de cometer uma tentativa de homicídio no meio da uma praça no Centro de Linhares. A prisão aconteceu na zona rural de Rio Bananal, na última sexta-feira (26), 12 horas após o crime.

“Na tarde da última quinta-feira (25), o suspeito e a vítima se desentenderam mais uma vez. Durante a noite, quando o suspeito estava indo para Rio Bananal, ele passou pela praça Nestor Gomes e viu a vítima, um homem de 41 anos no local. Ele decidiu parar para acertar as contas quando foi iniciada uma briga e, de posse de um facão, o suspeito efetuou três golpes contra a vítima. Depois do crime, o suspeito fugiu do local, mas foi encontrado e preso pelos policiais”, relatou o chefe da Regional, delegado Fabrício Lucindo.

O delegado acrescentou ainda que, outras duas pessoas que participaram da briga já foram identificadas. “Durante o depoimento, o detido confessou o crime que aconteceu também devido à ingestão de bebida alcoólica e a desavenças anteriores”, afirmou.

O suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.

Outra prisão

Policiais civis da 16ª Delegacia Regional prenderam, em flagrante, na sexta-feira (26), um homem de 42 anos, por porte ilegal de arma de fogo. Com o suspeito, também foram encontradas carteiras da Secretaria da Justiça (Sejus) e do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). A ação aconteceu em um estacionamento de um supermercado, em Linhares.

Segundo o chefe da Regional, delegado Fabrício Lucindo, o detido foi agente temporário do Iases e da Sejus e não entregou as identificações quando os contratos foram finalizados. “Uma denúncia anônima informou que ele estaria com arma de fogo no estacionamento. Quando chegamos ao local, abordamos o veículo dele e encontramos uma arma de fogo calibre 380, munições, dois celulares, e as carteiras de agente temporário. Ele foi conduzido à Regional, onde ficou à disposição do delegado plantonista”, relatou.

