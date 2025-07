Equipe capixaba conquista 4º lugar na Copa Sul-Americana de Basquete

A equipe feminina sub-16 da Associação Esportiva GS Basquetebol/Nice de Paula, de Vila Velha, disputou a Copa Sul-Americana de Basquete 2025 e conquistou o quarto lugar da competição, trazendo a medalha para casa. O time contou com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio do programa Vai Atleta, que garantiu o transporte terrestre para a delegação.

O torneio, considerado um dos maiores eventos esportivos de base do basquete sul-americano, teve início no dia 13 de julho e foi encerrado no último sábado (26), na cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG). Ao todo, a competição reuniu cerca de 1.800 atletas e mais de 100 equipes nos naipes masculino e feminino.

Representaram o Estado as atletas Beatriz Gaspar, Ana Luiza Rodrigues, Julia Dias, Mikaela Ysi, Eloah Rodrigues, Sofia Pinheiro, Ana Clara Bins, Ana Luiza Andrade e Bruna Finamore, sob o comando do técnico Robert Alves Santana.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES