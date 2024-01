Equador: 43 detentos seguem foragidos de presídio no norte do país

Reprodução – Redes Sociais 14/01/2024 Polícia do Equador

A agência penitenciária SNAI informou que 43 detentos continuam foragidos após escapar de uma prisão no Norte do Equador. As forças de segurança estão em operação em todo o país. Na semana passada, o presidente Daniel Noboa declarou estado de emergência por 60 dias , incluindo toque de recolher noturno, e designou 22 grupos criminosos como terroristas.

A recente explosão de violência, incluindo o ataque por homens armados a um programa de TV ao vivo, explosões em várias cidades e o rapto de agentes da polícia, parece ser uma resposta aos planos de Noboa para resolver a grave crise de segurança do Equador.

Policiais e militares estão nas prisões de todo o país, após cerca de 200 guardas e funcionários administrativos sequestrados serem libertados de pelo menos sete prisões no fim de semana. Os detentos escaparam de uma prisão em Esmeraldas, cidade perto da fronteira com a Colômbia, conforme informado pela SNAI em comunicado nesta segunda-feira (15).

Cerca de 2 mil integrantes das forças de segurança realizaram uma operação de busca na penitenciária no domingo (14). O comunicado destacou que, como resultado dessa fiscalização, foi descoberta a fuga de 48 reclusos, e cinco deles foram recapturados. A SNAI também informou sobre a morte de um prisioneiro na prisão.

Desde que o estado de emergência foi declarado, as forças de segurança detiveram mais de 1.500 pessoas e realizaram 41 operações contra grupos terroristas, segundo o governo. As operações continuarão em todo o Equador nesta semana, afirmou o governo em nota, destacando o objetivo claro de ser implacável com aqueles que aterrorizaram e abusaram dos cidadãos.

Eleito no ano passado com base no compromisso de restaurar a segurança, Noboa prometeu manter os líderes das gangues em novas prisões de segurança máxima, entre outras medidas.

Fonte: Internacional