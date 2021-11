Epic Games Store traz jogo do Radiohead de graça e mais títulos

Unsplash/Emmanuel Epic Games dá jogos de graça

A Epic Games Store nesta semana inova e vem com três jogos de graça para PC. O principal deles é Kid A Mnesia Exhibition, inspirado pelas músicas da banda Radiohead e com participação direta de seus autores na produção. Além dele temos ainda Never Alone e Guild of Dungeoneering, dois títulos bem diferentes entre si. Todos ficam de graça até o dia 25 de novembro, às 13h.

Kid A Mnesia Exhibition: requisitos e descrição

Kid A Mnesia é definido como “um espaço onírico, um edifício construído a partir de artes, criaturas, letras e gravações dos álbuns Kid A e Amnesiac, do Radiohead, resgatados, reconstruídos e transmutados 20 anos depois de seu lançamento”.

Mais do que um jogo, é uma experiência interativa que mistura as letras das músicas com ambientes virtuais. As músicas estão espalhadas em suas fases.

Para jogar você vai precisar de um computador com, no mínimo:

Windows 7 ou MacOS Catalina

Processador Intel Core i5-2300

8GB de memória RAM

Placa de vídeo GeForce GTX 760 ou Radeon equivalente.

Never Alone: requisitos e descrição

Never Alone é um atmosférico jogo de plataforma e raciocínio desenvolvido em colaboração com os Inupiat, um povo nativo do Alasca, e inspirado em uma história tradicional compartilhada há várias gerações.

Guie as duas personagens no modo para um jogador ou jogue no modo cooperativo e viaje pela tundra congelada, salte sobre blocos de gelo traiçoeiros, nade em cavernas subaquáticas e enfrente inimigos estranhos e familiares.

Para jogar você vai precisar de um computador com, no mínimo:

Windows 7

Processador Intel Core 2 Duo E4500 de 2,2 GHz ou AMD Athlon 64 X2 5600+ de 2,8 GHz

2GB de memória RAM

Placa de vídeo GeForce 240 GT ou Radeon HD 6570.

Guild of Dungeoneering: requisitos e descrição

Por fim, Guild of Dungeoneering é um game explorador de masmorras em turnos com batalhas de cartas e com um diferencial: ao invés de controlar o herói, você constrói a masmorra ao redor dele.

Ao usar cartas tiradas do seus baralhos de guilda, você posiciona áreas, monstros, armadilhas e claro, tesouros.

Veja o que é preciso ter no computador para jogar: