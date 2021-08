Epic Games libera jogos de graça; veja quais e saiba como baixar

Unsplash/Emmanuel Confira os games de graça

Os próximos jogos grátis da Epic Games Store foram revelados! Durante uma semana completa, os jogadores de PC terão acesso a dois títulos sem custo algum: “A Plague Tale: Innocence”, aclamado jogo de ação e stealth que se passa na França medieval, e “Minit”, indie insano que acontece dentro de um loop de 60 segundos.

Para resgatar uma cópia, basta acessar as páginas de cada um dos games na loja digital – a de “A Plague Tale: Innocence” e a de “Minit” -, clicar no botão de compra e finalizar o pedido. Os jogos serão adicionados automaticamente à biblioteca e ficarão disponíveis na conta do usuário de forma gratuita para sempre.

Conheça os jogos de graça

“A Plague Tale: Innocence” acompanha a soturna história da jovem Amicia e seu irmãozinho, Hugo, em uma angustiante jornada pelas horas mais sombrias da história da França medieval. Na história, que conta com tradução para o português do Brasil, os personagens Hugo terão que aprender a confiar um no outro para sobreviver a um mundo brutal e inclemente no qual são caçados por soldados da Inquisição e cercados por enxames de ratos

A aventura altamente premiada mistura momentos de terror e sobrevivência e, inclusive, já tem uma sequência anunciada. Batizada de “A Plague Tale: Requiem”, a sequência está prevista para chegar ao Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch em algum momento de 2022.

Já “Minit” é uma pequena aventura peculiar em que você joga 60 segundos por vez – sério mesmo! Na história, o jogador deve se aventurar para resolver puzzles e derrotar inimigos perigosos para colocar um fim em uma maldição que termina a cada dia em apenas um minuto. O título indie é fruto do estúdio Vlambeer, feito a partir da colaboração de Jan Willem Nijman, Jukio Kallio, Dominik Johann e Kitty Calis, que trabalhou como produtora de “Horizon Zero Dawn”.

Toda quinta-feira, a Epic Games Store dá um ou mais jogos grátis aos usuários. Na próxima semana, mais especificamente no dia 12 de agosto, a loja digital de games irá ofertar sem custos o título “Rebel Galaxy”.