Redação João Bidu EP Juliette: o que os astros dizem sobre a carreira musical da artista

Ser Juliette, simples e puramente Juliette. Esse é o desejo do maior fenômeno das redes sociais, do Big Brother Brasil e agora, quem sabe, da música. A vencedora do BBB 21 e ganhadora não só de milhões de reais, mas de seguidores e de diversos recordes, lança o seu primeiro trabalho autoral na música, o EP Juliette – também com recordes de pre-save . Mas além do apoio de seus milhões de fãs, os cactos, e do amor da paraibana pela música, será que os astros vão mandar vibes positivas para a nova fase da carreira desta sagitariana?

JÁ DEU UMA ESPIADA NO SEU HORÓSCOPO HOJE , BIXINHO? EITA, MULINGA! O QUE TÁ ESPERANDO?

Juliette Freire nasceu no dia 3 de dezembro de 1989, em Campina Grande, na Paraíba. O signo solar da maquiadora e influencer a estimula a aproveitar ao máximo a sua jornada e se arriscar em busca do inexplorado. Isso já mostra que a sagitariana adora ousar e viver novas experiências, como a sua entrada no BBB21 e agora na carreira musical. Para nativos deste signo, nada é mais estimulante do que um novo ideal – e parece que Juliette, para a felicidade dos fãs, mergulhou a fundo no dela!

“Me entrego numa estrada que nunca pisei e os primeiros passos dessa caminhada são asas que ganhei junto com vocês”, publicou Juliette em sua rede social ao falar sobre o lançamento do EP Juliette.

Além disso, a sinceridade dessa sagitariana é uma das características mais marcantes do seu signo, fazendo com que evite rodeios quando quer dizer alguma coisa. Exatamente como foi visto durante o reality show, onde Juliette demonstrou sua alegria, espontaneidade e franqueza desde o primeiro momento, assim como seu apurado senso de justiça.

A paraibana ainda conta com a influência do planeta Júpiter, seu regente, o que a faz ter uma espiritualidade fortíssima. O astro ainda a incentiva a buscar novos horizontes e se expandir. O planeta também exalta a sua confiança, seu otimismo e generosidade.

Você viu?

Para informar sobre o lançamento do EP Juliette, a artista contou a seus seguidores que vai deixar de lado todas as suas facetas para assumir o que mais quer: ser simples e puramente Juliette. Esse sentimento revela o desapego emocional de sua Lua em Aquário. Com a energia da Lua em seu Mapa Astral, Juliette conta com muita originalidade e criatividade, o que pode contribuir bastante com a carreira musical da artista. O novo EP tem seis músicas inéditas: Bença, Diferença mara, Doce, Sei lá, Benzim e Vixe que gostoso.

Já o ascendente em Peixes da artista mostra toda a sua empatia diante dos seus semelhantes. Esse jeitinho foi um dos motivos de Juliette ter conquistado tantos fãs. Seja durante o Big Brother Brasil 21 ou mesmo depois da vitória e da fama fora da casa, a paraibana demonstrou sua compaixão e preocupação com o próximo.

A bela conta ainda com Marte em Escorpião em seu Mapa Astral. Sinal de que ela mergulha de corpo e alma nos seus interesses e faz tudo com paixão. Além disso, Juliette tem Vênus, Saturno, Urano e Netuno em Capricórnio, um stellium poderoso que revela foco, planejamento, obstinação e persistência em torno dos seus objetivos, portanto, quando a bela se propõe a algo, vai até o final.

Quer saber se você tem a energia dos signos e astros parecidos com o de Juliette? Então peça o seu Mapa Astral personalizado no site do João Bidu ! Ele pode trazer informações sobre sua trajetória, suas principais qualidades e os pontos em que deve ter mais atenção.

LEIA TAMBÉM