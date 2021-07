Entregadores fazem movimento contra empresas e pedem ‘apagão’ em aplicativos

Divulgação Manifestações são realizadas pelas redes sociais e visam melhorias na situação trabalhista de entregadores

Entregadores por aplicativos iniciaram nesta sexta-feira (23) uma manifestação nas redes sociais em que pede para consumidores deixarem de pedir comidas, bebidas e outros produtos por apps de entrega por um dia . Os protestos nas redes sociais são liderados pelo movimento Entregadores Antifascistas e representantes de motociclistas.

Segundo o líder do movimento, Paulo Lima, as manifestações servem de conscientização aos consumidores sobre dificuldades que entregadores passam para conseguir direitos junto às empresas . Ele ressalta que após as greves realizadas nos últimos meses, a situação entre aplicativos e entregadores continuaram as mesmas, sem atenção às pautas da categoria.

“É basicamente os clientes, num determinado dia, não comprarem, boicotarem os aplicativos e fazer comentários contra a precarização do trabalho”, diz Galo, como é conhecido.

Quando a gente faz greve, como não estamos não trabalhando, ficamos sem receber, porque não temos carteira assinada nem salário no final do mês. Queremos que os aplicativos possam atender as nossas pautas. As pessoas me perguntam, o que mudou do da greve para cá? Não mudou nada, os aplicativos gastaram mais de milhões em comerciais na TV para poder limpar a barra deles”, completa.

Até às 14h30 desta sexta-feira, a #apagãonosdosapps estava em segundo lugar nos trending topics do Twitter. Políticos, sindicatos e famoso se pronunciaram à favor das demandas dos entregadores.

Os aplicativos de entrega iFood, Rappi e Uber Eats ainda não se pronunciaram publicamente sobre as manifestações.

Você viu?

Veja algumas publicações do movimento nas redes sociais

Todo apoio à luta dos entregadores de aplicativo contra a precarização! #ApagaoDosApps — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 23, 2021





👊🏾🚩Estamos juntos com os entregadores e entregadoras na luta contra a precarização. Com o aumento dos combustíveis e a obsessão capitalista pelo lucro, a vida deles está cada vez mais complicada. Pra cima! #ApagaodosApps pic.twitter.com/l7bhYOx1mh — Federação Única dos Petroleiros (@FUP_Brasil) July 23, 2021





O iFood colocando “zero co2 na sua entrega 🥰” enquanto literalmente cria nova maneiras de explorar os trabalhadores TEM A MESMA VIBE do Estado de Israel se gabando pelas botas dos soldados deles (usadas p pisar na cabeça de crianças palestinas)serem veganas #ApagaoDosApps — Laura Sabino (@mylaura_m) July 23, 2021









O #ApagãoDosApps é uma iniciativa contra a precarização do trabalho e que visa a participação ativa de todos e todas que perguntam como contribuir com a luta dos entregadores e das entregadoras por mais direitos @apagaodosapps pic.twitter.com/BZV1UX3Soe pic.twitter.com/zDwa45segm — chicoshiko (@derbyblue) July 23, 2021





essa é a cara da escravidão moderna. todo apoio à luta dos trabalhadores de aplicativos. #ApagaoDosApps pic.twitter.com/0bEh7TZxxB — duda (@undoduda) July 23, 2021