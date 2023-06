Entregador fica gravemente ferido após ser agredido em assalto no Norte do ES

Consta ainda no boletim que a corporação recebeu relatos de que o trabalhador estava no hospital e foi até o local. Apesar de estar ensanguentado e com lesões na cabeça, os militares informaram que o entregador estava lúcido e soube identificar um dos autores do crime, um jovem que ele conhecia.

Segundo o boletim, o entregador contou para os policiais que estava chegando em casa, quando foi surpreendido. O entregador disse aos militares que tentou conversar com o jovem, mas teve a resposta: “Isso não é brincadeira. É um roubo e você vai morrer”.

Em seguida, segundo relato do profissional à polícia, o jovem deu um golpe na cabeça do entregador usando um pedaço de madeira que deixou a vítima atordoada. Depois, o outro agressor tentou dar uma facada no homem, na altura do peito, mas ele conseguiu se defender.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, os três entraram em luta corporal. Quando o entregador tentava se defender das facadas, acabou sendo atingido com mais madeiradas na cabeça, que o fizeram cair. Os agressores acharam que a vítima havia morrido porque o homem desmaiou.

A dupla roubou vários produtos que estavam separados para serem entregues, além do dinheiro e roupas. Os suspeitos fugiram.

Ainda segundo o boletim, após obter informações de um dos suspeitos, a polícia localizou o endereço dele. O indivíduo se entregou aos policiais, após o advogado dele informar que ele se apresentaria voluntariamente.

Questionada sobre o caso, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como tentativa de latrocínio.