Entregador de pizza encontra clientes peladões e alerta colegas; vídeo

Em um registro em vídeo, é possível ver o entregador chegando ao endereço e se deparando com um homem e uma mulher completamente nus

Viraliza pelas redes sociais, desde o domingo (29), um vídeo que dá o que falar entre internautas de diferentes partes do país. As imagens repercutem por mostrar um homem recebendo um pedido de pizzas totalmente nu.

O entregador responsável por levar o lanche gravou a situação e fez um alerta a outros trabalhadores. Ele pediu para que o endereço fosse boicotado. O caso ocorreu na Vila Suconasa, na cidade de Araraquara, em São Paulo.

No vídeo, é possível ver que o entregador está em uma rua e, momentos depois, ele mostra um homem completamente nu, escorado a um poste. Com as pizzas nas mãos, o cliente tenta argumentar sobre o fato de estar sem roupa. Uma mulher também nua surge na sacada e diz algo, ainda a respeito da nudez.

“E ai, rapaziada, estou aqui na Vila Suconasa, na Pio Correa Pinheiro, e eu vou mostrar isso daqui pra vocês. O que que tá acontecendo aqui? Não vem nesse endereço aqui, eu vou passar o endereço pra vocês depois. O cara tá falando que é ‘certinho’, a mina tá pelada e o cara tá pelado aqui, entendeu”, diz o motoboy.

Apesar da repercussão das imagens, a identidade do motoboy responsável por elas ainda é um mistério. Também não se sabe o local em que ele trabalha, se entrega para algum aplicativo ou restaurante específico, bem como se o caso foi direcionado às autoridades.

Veja o vídeo abaixo.

(*Bhaz)