Entrada do Sol em Peixes pede atenção e “pés no chão” para evitar ilusões

ÁRIES

A partir de hoje o seu mundo interior e as questões transcendentais da vida ganham destaque. O Sol ingressa em Peixes, marcando um novo ciclo de fantasia, imaginação e inspiração. Além disso a Lua encontra Júpiter e combina forças com Netuno, colocando em evidência o entusiasmo, a positividade e a busca por tudo o que traz um significado para a existência. Não se começa nada agora. É tempo de conclusões, análises e reflexões. O dia pode ser produtivo para a conclusão de pendências.

TOURO

É tempo de transcender e buscar tudo o que traz encantamento para a vida. O Sol ingressa no sonhador Peixes para trazer a todos mais encantamento, imaginação, sensibilidade e compaixão. Temas espirituais ficam favorecidos. Você pode contar agora com mais confiança e clareza. Em tempos de Lua minguante, aproveite para concluir os assuntos possíveis. Bom período para fazer uma lista das tarefas pendentes, cultivar foco para finalizar assuntos e encaminhar o que realmente importa. Conte com mais inspiração!

GÊMEOS

O Sol ingressa em Peixes para garantir mais inspiração e ensinar que compaixão, empatia, fé e amor são fundamentais. Atividades com imagens, fotos, pinturas, música ou poesia podem ser realizadas com mais sensibilidade. Você pode soltar as rédeas da fantasia e da imaginação, sonhar, meditar para conectar-se com as dimensões superiores. Procure expandir cada vez mais sua consciência para fortalecer a vontade de criar e amar. Mas lembre-se que Mercúrio segue retrógrado: evite a pressa, cheque as informações.

CÂNCER

Bom período para cultivar compaixão e empatia pelos semelhantes. Os temas de Peixes entram em pauta com o ingresso do Sol neste signo, que é mais sensível e subjetivo. Vale esclarecer dúvidas, encaminhar um negócio, uma situação que estava parada, mas sem forçar situações. A Lua segue na fase minguante, em harmonia com Júpiter e Netuno: é tempo de soltar o controle do ego e aprender a confiar. Fé é uma palavra-chave. Vale refletir sobre seus ideais mais elevados e buscar tudo o que possa trazer inspiração.

LEÃO

É melhor se deixar levar pela vida, deixe que tudo flua por seu curso natural. O Sol ingressa em Peixes hoje: a grande lição é não forçar situações. Cultivar a fé, a entrega e a consciência de que tudo tem um tempo certo para acontecer. Desintoxicações tornam-se especialmente benéficas: tanto do corpo, quanto da mente e das emoções. A Lua minguante encontra Júpiter: aproveite para cultivar autonomia, liberdade e espaço. Bom período também para estudar e expandir seus conhecimentos.

VIRGEM

Os romances, as parcerias e sua forma de se relacionar ganham evidência com o ingresso do Sol em Peixes, signo oposto ao seu. A partir de hoje terá muitas oportunidades para cultivar suas habilidades diplomáticas, políticas e sociais. Bom período para se dedicar aos outros, aperfeiçoar associações, acordos e parceiras. As artes, o sonho e a fantasia também ganham destaque. Entre seus compromissos, procure reservar momentos para introspecção e silêncio. Com Mercúrio retrógrado, é importante ouvir e refletir mais.

LIBRA

O Sol ingressa em Peixes: uma nova etapa, mais artística e criativa tem início. Sua imaginação, sua criatividade e sua capacidade de magnetizar o que pensa estão ativadas. Vale expressar o que sente e também compreender os sentimentos dos outros. Ao mesmo tempo, a Lua segue na fase minguante, indicando um período de cunho mais introspectivo. Vale reservar momentos para recolher-se, ficar atento aos sonhos e às intuições que surgem no período, eles podem trazer respostas e apontar caminhos.

ESCORPIÃO

Momentos de introspecção são saudáveis, até mesmo curativos. Sol ingressa em Peixes e o convida a criar, imaginar, sonhar. Além disso, filosofia, cursos, estudos, literatura, aventuras ou qualquer arte inspirada são alimento para a alma e ganham destaque com a Lua na fase minguante. Continue a promover mergulhos na alma, para reconhecer as questões que devem ser trabalhadas, curadas e recicladas. Atividades físicas, passeios e movimento também são recomendados, pois Marte combina forças com Sol e Urano.

SAGITÁRIO

Sensibilidade, intuição, temas mais elevados e transcendentais ganham evidência com o ingresso do Sol em Peixes. A Lua segue na fase minguante e encontra Júpiter, favorecendo a fé e o entusiasmo. Mas tudo deve ser feito sem pressa ou ansiedade. Bom período para concluir pendências. Ao mesmo tempo, deixar a vida fluir e interagir com as situações na medida em que elas se apresentam. Resolva o que for possível, mas reserve tempo também para si mesmo, para cultivar bem estar e a conexão com o coração.

CAPRICÓRNIO

Os temas em evidência são: espaço, liberdade, ousadia e originalidade. Como cultiva essas qualidades em sua vida? Estão na proporção correta? Com o ingresso do Sol em Peixes, atividades de cunho introspectivo são recomendadas. Fique atento aos sinais do Universo e à sua intuição. Atividades culturais e tudo o que amplie seus conhecimentos está favorecido. Vale fugir da rotina! Mas com a Lua minguante, é importante que evite atividades arriscadas. Os investimentos devem ser planejados com prudência.

AQUÁRIO

A partir de hoje, com o ingresso do Sol em Peixes, procure investir em novas formas de ampliar seus lucros, já que sua intuição financeira fica mais aguçada. Conte com a ajuda dos amigos, do amor atual, de vizinhos, e de grandes empresas ou corporações. Se apelar pela imaginação e pelo sentimento das pessoas, será ouvido. Continue finalizando assuntos e amadurecendo as novas ideias para implementá-las com a próxima Lua nova, que virá no dia 23. Atividades criativas, ousadas e originais estão favorecidas.

PEIXES

Agora sim! Com o ingresso do Sol em seu signo e até a data do seu aniversário, a cada dia crescem a clareza, a força de vontade, a vitalidade e a confiança. Fica mais fácil cultivar criatividade e bom humor. Aproveite para investir em sua confiança, seu otimismo e sua imagem. A vida fica mais movimentada. Aproveite que a Lua segue na fase minguante para colocar um ponto final nos assuntos pendentes. Vem aí um período de novas oportunidades, mais inspiração, prazer, diversão e prosperidade!

