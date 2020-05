Entorpecentes são apreendidos pela Polícia Militar em Cachoeiro de Itapemirim

.

Policiais militares do 9º Batalhão apreenderam, nesta quinta-feira (28), entorpecentes nos bairros Guandu, Zumbi e Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Durante patrulhamento pelo Centro de Cachoeiro, os militares avistaram uma motocicleta que era conduzida de maneira suspeita. O condutor tentou fugir ao notar a aproximação policial. No entanto, no bairro Guandu ele e o garupa foram abordados. Com eles foram apreendido oito buchas de maconha e o valor de R$297,85 em espécie.

No bairro Zumbi, policiais militares abordaram outra motocicleta com dois ocupantes, sendo um deles adolescente. Com eles foram localizado 10 pinos de cocaína, duas buchas de maconha e R$587,00 em espécie.

Já no bairro Aeroporto, após receberem denúncias anônimas, policiais militares permaneceram em observação e verificaram a movimentação do tráfico de drogas em uma residência. Em momento oportuno, foi possível realizar a abordagem aos dois suspeitos que realizavam a comercialização das drogas. Foram apreendidos quatro buchas de maconha, nove papelotes de cocaína, 18 pedras de crack e R$1.169,00 em espécie.

Todos os envolvidos juntamente com todo material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional da cidade.

