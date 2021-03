Entidades relatam impactos da Covid para direitos humanos

A Comissão de Cidadania recebeu na reunião desta terça-feira (2) representantes de movimentos ligados aos direitos humanos e que representam pessoas com deficiência no estado. Os participantes apresentaram aos deputados um cenário de dificuldades diante do surgimento do novo coronavírus.

O presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Rafael Dias Valencio falou da falta de acesso de moradores de rua a serviços básicos durante esse período. Ele também revelou que a entidade tem recebido denúncias de idosos que não conseguem ser vacinados contra a Covid-19 onde moram e acabam se deslocando para outros municípios.

Rafael manifestou preocupação com a situação do Centro Municipal de Educação Infantil na Fonte Grande, no Centro de Vitória. Segundo denúncia recebida, há uma “uma grande quantidade de professores” contaminados pela Covid-19 no retorno às aulas presenciais.

Apaes

Já o presidente da Federação das Apaes, Vanderson Pedruzzi Gaburo, afirmou que a pandemia tem “impacto brutal” sobre as pessoas com deficiência. “Passamos décadas e décadas lutando para que as pessoas saíssem de casa, que a gente pudesse derrubar os muros do isolamento social, do distanciamento das pessoas e colocar essas pessoas numa sociedade mais justa”, disse.

Gaburo teme que o distanciamento possa enfraquecer a luta e os direitos conquistados pelas pessoas com deficiência e seus familiares. “E agora, por um motivo extremamente necessário, estamos orientando as pessoas a permanecer em casa. Então é importante que a gente entenda que para a pessoa com deficiência intelectual isso é um drama e um risco muito grande da invisibilidade novamente”, alertou o presidente.

Vanderson pediu atenção para esse grupo. “Infelizmente até agora nós não temos encontrado esse olhar diferenciado para as pessoas com deficiência. Todo o acesso a políticas públicas que foram montadas ao longo da pandemia igualou todo mundo”, descreveu.

Sobre os problemas apresentados, a deputada Iriny Lopes (PT) solicitou ao presidente do colegiado, Luciano Machado (PV), uma reunião interna para tratar de problemas da Covid-19 e apresentar sugestões ao governo e entidades para redução de danos. Já Bruno Lamas (PSB) orientou para que as denúncias sejam oficialmente remetidas aos parlamentares.

Homenagem

Ao fim da reunião, a comissão realizou uma homenagem ao militante do movimento negro Lula Rocha, que morreu em 11 de fevereiro deste ano. A família de Lula participou da reunião. O pai, Isaías Santana da Rocha, agradeceu a comissão pelo reconhecimento.

“Uma pessoa que eu tive a honra de ser pai e com apenas 36 anos de idade fez uma história que foi reconhecida, não só pelo nosso estado, mas pelo Brasil e pela América Latina”, frisou Isaías.

O presidente Luciano Machado falou da atuação do ativista, “que teve sua vida marcada pela luta dos direitos humanos”. O deputado lembrou que Lula foi um dos criadores da rede de cursinhos populares Afirmação a fim de democratizar o acesso ao ensino superior.

Afoxé

Também participando da reunião, Marilene Aparecida Pereira, falou um pouco mais do Afoxé, movimento do qual faz parte. “Trabalhamos com a questão da salvaguarda da identidade afro-brasileira”, explicou a convidada. Segundo ela, a militância em favor dessa população é feita por meio de atividades de rua e das redes sociais.